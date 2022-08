Gli agenti del IX Distretto Esposizione durante un servizio di controllo del territorio, transitando in via Tommaso Arcidiacono, hanno notato un’autovettura con 3 individui a bordo che con andatura spedita imboccavano contromano via Ugo Inchiostri. Gli agenti hanno fermato il veicolo e, all’atto del controllo uno degli occupanti, un 29enne romano, per deviare le indagini, ha riferito di aver occultato sostanza stupefacente all’interno di un parco, sostanza però mai rinvenuta. A seguito di appurati controlli invece, si risaliva al reale indirizzo di residenza del 29enne. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 34 grammi di shaboo. Inoltre, analizzato il terminale di quest’ultimo si appurava che questi si faceva recapitare lo stupefacente, via posta, con pacchi provenienti da paesi esteri. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e a seguito di convalida, è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli agenti del XII Distretto Monteverde invece, durante il regolare servizio di controllo del territorio, hanno notato due persone su un monopattino che, alla loro vista, si sono allontanati frettolosamente. Una volta fermati sono stati trovati in possesso di circa 4.39 gr di cocaina e circa 150 euro contanti. Al temine degli accertamenti, uno di questi, il 25enne albanese, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e all’altro, 43enne italiano, è stata contestata la sanzione amministrativa in materia di stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato condannato alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento di 600 euro di multa.

Un ulteriore arresto è stato effettuato dal commissariato San Lorenzo a carico di un italiano 23enne poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di cessione si sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 41 involucri per un peso totale di circa 28 gr.! Ciò accadeva nel corso di un mirato servizio da parte dei poliziotti che hanno notato un’autovettura a velocita sostenuta che cambiava ripetutamente corsia di marcia. Inseguita fino a via Papiria, angolo via Ponzio Cominio, è stata fermata. Durante la perquisizione del veicolo, i poliziotti hanno rinvenuto 31 involucri di cocaina. Una volta a casa del soggetto, la perquisizione si è estesa anche a bordo di un motoveicolo del 23enne che ha permesso di rinvenire ulteriori 10 involucri di sostanza stupefacente dello stesso tipo per un peso di 4,2 grammi. L’arresto è stato convalidato. Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.