Gli agenti della Polizia di Stato, al termine dell’incontro di sabato tra Latina e Savoia valido per la finale Play Off di Serie D girone G, hanno denunciato un tifoso ospite di 40 anni

I poliziotti della Polizia di Stato, al termine dell’incontro di sabato tra Latina e Savoia valido per la finale Play Off di Serie D girone G, hanno denunciato un tifoso ospite di 40 anni.

L’uomo, subito dopo il fischio di chiusura del match, ha scavalcato la recinzione del Settore Ospiti dello stadio Domenico Francioni ed è entrato sul terreno di gioco.

Gli agenti della Digos lo hanno prontamente bloccato e condotto in Questura, dove è stato identificato e denunciato in stato di libertà per Scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive: l’uomo è risultato gravato da pregiudizi di Polizia e già raggiunto, in passato, da un D.A.Spo.! La sua condotta sarà ora valutata anche per l’irrogazione di un ulteriore provvedimento di divieto di accedere negli stadi.