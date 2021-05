Gli agenti della Polizia di Stato, nel decorso fine settimana a Gaeta (LT), hanno intensificato i controlli del territorio

La Polizia di Stato, nel decorso fine settimana a Gaeta (LT), ha intensificato i controlli del territorio con particolare attenzione alle località turistiche del sud pontino. A Gaeta (LT), un’auto con a bordo tre uomini non ha rispettato l’alt intimato da una pattuglia del locale Commissariato impegnata in un posto di controllo, e si è data alla fuga tra le strette vie del centro.

Fuga terminata poco dopo, grazie all’intervento di un altro equipaggio della Polizia. I tre, condotti in Commissariato – tutti campani tra i 20 e 32 anni – sono risultati gravati da numerosi precedenti di polizia, tra cui Rapina a mano armata, Associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Pertanto, sono stati tutti muniti di foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno a Gaeta per tre anni, mentre al conducente sono stata elevate contravvenzioni per la condotta di guida