La Polizia di Stato nel corso dei servizi di contrasto allo spaccio nel centro cittadino di Vibo Valentia, ha arrestato un uomo trovato in possesso di un etto di marijuana, già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico di precisione, 210 semi di canapa indiana, materiale fertilizzante e concime, utilizzati per la coltivazione.

Il soggetto aveva con sè…, anche un kit di illuminazione e riscaldamento formato da quattro lampade alogene.