DOPO L'INTERVENTO DEI POLIZIOTTI, LA SIGNORA SI E' CALMATA ED I SANITARI DEL 118 CHE SONO INTERVENUTI PER PRESTARLE LE PRIME CURE NE HANNO DISPOSTO IL TRASFERIMENTO IN OSPEDALE

Gli agenti della Polizia ferroviaria di Messina, durante il controllo dei viaggiatori in arrivo ed in partenza, presenti in stazione hanno notato una donna, che manifestava istinti suicidiari mentre era in evidente stato confusionale.

Dopo l’intervento dei poliziotti, la signora, che aveva raggiunto lo scalo servendosi di mezzi di fortuna e non avendo un motivo per farlo si è calmata desistendo dai suoi propositi. La malcapitata è stata quindi affidata alle cure del personale medico del 118 che sono intervenuti sul posto e l’hanno accompagnata presso il locale ospedale.