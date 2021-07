Gli agenti della Polizia Municipale di Messina, nella tarda mattinata di ieri, si sono concentrati sulla spiaggia di contrada Rasocolmo nel villaggio Piano Torre, meglio conosciuta per le montagne di Sabbia e meta preferita degli amanti del nudismo

NELLA CIRCOSTANZA DESCRITTA A DUE SOGGETTI INTENTI A PRENDERE IL SOLE COMPLETAMENTE NUDI, E' STATA COMMINATA UNA MULTA DA EURO 3333.33 AI SENSI DELL'ART. 726 C. P., DEPENALIZZATO DALL'ART. 3 C. 6 D. LGS N° 8 DEL 15/01/2016 PER ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA

L’attività della Polizia Municipale, nella tarda mattinata, di ieri si è focalizzata sulla spiaggia di contrada Rasocolmo nel villaggio di Piano Torre, meglio conosciuta per le montagne di Sabbia, e metà preferita degli amanti del nudismo.

Nelle circostanze è costato assai caro a due soggetti prendere il sole completamente denudati. Per loro è scattata la sanzione di euro 3333.33 ai sensi dell’art. 726 c.p. Depenalizzato dall’art. 3 c. 6 D. lgs n. 8 del 15/01/2016 per atti contrari alla pubblica decenza. I controlli degli agenti della Sezione Ambientale proseguiranno in quest’ultima località per contrastare questo fenomeno che si manifesta frequentemente sulla sopra citata spiaggia, questo al fine di renderla fruibile a tutta la cittadinanza, bambini compresi, e non “off-limits” a causa di questi atteggiamenti indecenti.