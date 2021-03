I POLIZIOTTI LOCALI, POSIZIONATI IN BORGHESE NEI PRESSI DELL'ATTIVITA', HANNO CONSTATATO CHE DOPO LO SPECIFICATO ORARIO I CLIENTI USCIVANO CON BOTTIGLIE DI BIRRA, VINO E SPUMANTE

Gli agenti della Polizia municipale di Palermo, hanno disposto la chiusura di un Supermercato (di via Villafranca) per cinque giorni perché eludeva l’ordinanza del sindaco Leoluca Orlando attraverso la quale era stata vietata la vendita di alcolici dopo le 18.

I poliziotti locali, appostatisi in Borghese nei pressi dell’attività sottoposta a controllo, hanno accertato che oltre lo specificato orario i clienti uscivano dall’esercizio commerciale con bottiglie di birra, spumante e vino. La titolare dell’esercizio commerciale è stata multata con una sanzione pari a 400,00 € e le hanno comminato la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di 120 ore. Inoltre la proprietaria della struttura, in sede di verbale, ha fatto annotare ai vigili Urbani che proporrà Ricorso avverso il provvedimento sindacale emanato dal primo cittadino palermitano.