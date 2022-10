Gli agenti della Polizia Stradale di Caltanissetta e gli appartenenti al Dipartimento di prevenzione veterinario della locale ASP, in questi giorni stanno eseguendo controlli nei confronti degli autocarri che trasportano animali vivi

LA NORMATIVA CHE REGOLA IL TRAPORTO DEI PREDETTI ESSERI VIVENTI IN ITALIA, FINALIZZATA AL LORO BENESSERE, PREVEDE CHE I MEZZI PER TRASPORTARLI, PER ESSERE IDONEI, DEVONO ESSERE COSTRUITI IN MODO DA NON ARRECARE LORO LESIONI O PROVOCARNE SOFFERENZE; ESSERE COSTANTEMENTE PULITI E DISINFETTATI E IN GRADO DI FORNIRE PROTEZIONE E RIPARIO DA CONDIZIONI METEO AVVERSE E TEMPERATURE ESTREME