Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno arrestato Giuseppe Cannata, 27 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Nel corso della perquisizione, in un’abitazione in via Svizzera, nella zona di Santa Panagia, gli inquirenti, al comando del dirigente Gabriele Presti, hanno rinvenuto 20 grammi di hashish e 138 grammi di marijuana in parte già suddivisi in dosi, pronte per essere spacciate agli assuntori della zona, un bilancino di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti.

Successivamente, gli agenti della Squadra mobile hanno trovato e sequestrato in un garage, nella disponibilità del 27enne, una carabina, 5 proiettili di vario calibro, 2 bilancini di precisione e altro materiale utilizzato per confezionare la droga. Il giovane, come disposto dalla Procura, è stato posto ai domiciliari.