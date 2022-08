IL PROVVEDIMENTO PER FERMARE IL SOGGETTO..., E' STATO EMESSO NELLE SCORSE ORE DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI SEDE SU RICHIESTA DEI MAGISTRATI DELLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA

Gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un uomo di 61 anni, residente in provincia di Milano e domiciliato a Siracusa, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Condannato a 3 anni per droga

L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Catania, perché condannato a 3 anni di reclusione e ad euro 14.000 di multa, poiché riconosciuto colpevole di trasporto di sostanza stupefacente. Una vicenda accaduta nel maggio del 2021 a San Gregorio di Catania.

Latitante da febbraio

L’arrestato, che si era reso irreperibile già dal febbraio di quest’anno, è stato trovato in possesso di una patente di guida ed una carta di identità falsi, nonché di sostanza stupefacente, in particolare di un panetto di hashish del peso di grammi 90, custodito all’interno di un’autovettura nella sua disponibilità. “Per quest’ultimi reati, il sessantunenne è stato contestualmente arrestato in flagranza di reato. Al termine delle incombenze di legge l’uomo è stato condotto in carcere” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.