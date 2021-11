Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 33 anni, Davide Bruno

Senza tregua l’azione degli appartenenti alle Volanti della Questura nel contrasto al consumo ed alla vendita di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano. I componenti della predetta Squadra di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 33 anni, Davide Bruno, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

In un box, situato in via Santi Amato, nel rione di Santa Panagia, una delle principali piazze dello spaccio della città, gli investigatori hanno rintracciato 32 dosi di cocaina e 33 dosi di crack, già pronte per essere vendute agli assuntori della zone ma nella disponibilità dell’indagato c’erano dei soldi in contanti, 315 euro probabile provento dell’attività illecita.

Il blitz dei poliziotti, al comando della dirigente Giulia Guarino, è scattato nella serata di ieri ed i sospetti si sono posati su un 38enne che, non appena ha visto le auto della polizia, avrebbe avvertito l’arrestato di andarsene. Quest’ultimo era dentro quel box, che, evidentemente, è una sorta di deposito della droga ma resta da verificare se dietro ci sono le organizzazioni criminali.

Nel corso dei controlli in via Santi Amato, gli agenti delle Volanti hanno rintracciato un’altra dose di hashish mentre il presunto spacciatore, come disposto dai magistrati della Procura della Repubblica di siracusana, è ai domiciliari diversamente il 38enne è stato denunciato per spaccio in concorso. L’arrestato, nelle prossime ore, sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di sede in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.