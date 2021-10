Gli agenti di polizia di Lentini hanno arrestato un 15enne accusato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo, scattato in un casolare in Contrada Ciricò, alla periferia di Lentini, a nord del Siracusano, gli inquirenti hanno rinvenuto circa 120 rami di marijuana disposti su apposite filiere in fase di essiccazione, per un totale di circa 2800 grammi di materiale narcotico. Secondo i poliziotti, erano nella disponibilità del 15enne che, come disposto dalla Procura dei minori di Catania, è stato arrestato e condotto nel carcere minorile etneo.