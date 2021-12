IL CONDUCENTE 57ENNE DEL MEZZO..., E' STATO DENUNCIATO DAI POLIZIOTTI DELLA QUESTURA DI ENNA PER IL REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Gli agenti, percorrendo la S.S. 117 Bis in direzione di Gela, hanno notato un furgone fermo sul ciglio della strada. Il conducente del mezzo ha aperto il portellone posteriore e ha gettato in maniera violenta un sacco in plastica dal quale, subito dopo, è fuoriuscito un cane di media taglia che, impaurito, ha tentato di riavvicinarsi al proprio padrone, ma questi, incurante, è ripartito alla guida del mezzo.

Gli operatori, accortisi di quanto accaduto, hanno bloccato immediatamente il furgone e contestato al conducente, un uomo di anni 57 originario della provincia di Caltanissetta, il delitto di “maltrattamento di animali”, e così hanno proceduto a deferirlo alla competente Autorità Giudiziaria.

Sul posto è intervenuta anche una volante del Commissariato Distaccato di P.S. di Gela (CL), e volontari di un’associazione animalista per le prime cure nei confronti dello sfortunato animale.

Il fenomeno dell’abbandono dei cani è purtroppo in aumento e la Polizia Stradale di Enna, più volte è intervenuta, sia in autostrada che nelle strade extraurbane, recuperando animali abbandonati o feriti ed instaurando una proficua collaborazione con le associazioni animaliste.