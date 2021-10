Gli asini volanti hanno colpito ancora: “i consiglieri comunali (tranne Forza Italia e Gruppo misto) hanno per la seconda volta rinunciato a discutere la relazione annuale del sindaco” [Video]

CIO' E' STATO SCRITTO NEL POMERIGGIO DI OGGI SU FACEBOOK, DAL PRIMO CITTADINO DI MESSINA, CATENO DE LUCA... RIFERENDOSI ALL'ODIERNO CONSIGLIO COMUNALE NON TENUTOSI PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE A CAUSA DELL'ABBANDONO DELL'AULA DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI

Gli asini volanti hanno colpito ancora: “i consiglieri comunali (tranne Forza Italia e Gruppo misto) hanno per la seconda volta rinunciato a discutere la relazione annuale del sindaco”! Questo lo ha evidenziato in un post pubblicato oggi pomeriggio su Facebook, il primo cittadino peloritano di Messina, Cateno De Luca… riferendosi all’odierno Consiglio Comunale non tenutosi per mancanza del numero legale a causa dell’abbandono dell’Aula da parte della maggioranza dei consiglieri.

Il video…, si puo’ consultare connettendosi al link che segue: