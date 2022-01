Gli Avvocati per le Libertà (APL) denunciano e condannano aspramente le gravissime affermazioni del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite nella trasmissione “Dimartedì” condotta da Giovanni Floris e in onda sul canale televisivo LA7, in quanto trattasi di espressioni discriminatorie, persecutorie e assolutamente irricevibili.

“#APL #AvvocatiperleLibertà”.