Gli indici dei prezzi al consumo di agosto 2023 sono stati elaborati tenendo conto di una progressiva riduzione della gravità dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e di riapertura di buona parte delle attività commerciali di offerta di beni e servizi di consumo

Prodotti per fumatori: si registra un lieve aumento congiunturale di sigari e sigaretti (+0,3%; +2,0 il tendenziale), a causa dell’aumento di alcune marche di sigaretti, a fronte di una diminuzione degli articoli per fumatori (-1,5%);

Servizi di trasporto: si registra un aumento generalizzato dei prezzi dei servizi di trasporto, dovuto al picco della stagione turistica. Per quanto riguarda il trasporto aereo, il maggiore aumento congiunturale è registrato dai voli europei (+9,6%; -9,3% il tendenziale), seguiti da quelli intercontinentali (+6,6%; -44,7% il tendenziale) e da quelli nazionali (+2,0%; +22,0% il tendenziale). Nei voli europei l’incremento di prezzo interessa sia il settore low cost sia, in modo più marcato, quello tradizionale, nei voli nazionali l’incremento è dovuto esclusivamente al settore tradizionale, mentre il settore low cost registra un lieve calo, nei voli intercontinentali la marcata flessione tendenziale è dovuta all’incremento congiunturale più elevato registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, aumentano quelli nazionali (+3,9%; +3,9% il tendenziale), a causa della minore disponibilità di offerte commerciali per il servizio di alta velocità. Si registra, inoltre, un aumento dei prezzi del trasporto marittimo (+27,1%; -3,3% il tendenziale), dovuto sia alle destinazioni verso l’estero sia soprattutto a quelle verso l’interno, in particolare in direzione delle isole maggiori;