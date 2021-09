NELLA ODIERNA SERATA, È STATO ASCOLTATO IN SEDE DI INTERROGATORIO, UN UOMO SUL QUALE SI SONO ADDENSATI I SOSPETTI DEGLI INQUIRENTI

Gli investigatori che stanno indagando sul decesso della 68enne Concetta Gioè, l’anziana senza tetto trovata morta stamane sul sagrato della chiesa di Santa Caterina, nel centro di Messina, avrebbero già individuato una persona sospettata dell’uccisione.

Nella odierna serata è stato interrogato da parte degli investigatori, che hanno visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona.

La clochard, che ha esalato l’ultimi respiro in una pozza di sangue, sarebbe stata attinta piu‘ volte o con un coltello ovvero con alcuni cocci di bottiglia. Coloro che stanno indagando, hanno raccolto le testimonianze di alcune persone che conoscevano la vittima, (la quale viveva in strada) e molto spesso ma senza alcun successo avevano cercato di offrirle un aiuto per cambiare vita.

Le indagini dei carabinieri sono coordinate dai giudici della locale Procura della Repubblica guidata da Maurizio De Lucia.