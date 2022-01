Gli operatori della Direzione Investigativa Antimafia di Milano, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, hanno eseguito un sequestro di beni nei confronti di un uomo residente nel comasco

SONO STATE POSTE SOTTO CHIAVE, ANCHE LE QUOTE AZIONARIE DI OTTO SOCIETA' INFORMATICHE CON SEDI LEGALI NEL CAPOLUOGO LOMBARDO, A ROMA ED IN CANTON TICINO (CH)

La Direzione Investigativa Antimafia di Milano, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, ha eseguito un sequestro di beni nei confronti di un uomo residente nel comasco. Il sequestro comprende anche quote azionarie di otto società informatiche con sedi legali in Milano, Roma e Canton Ticino (CH) attive nel campo del settore delle scommesse e lotterie. Le società interessate risultano capitalizzate complessivamente per oltre 6 milioni di euro e nell’ultimo biennio hanno conseguito volumi d’affari per oltre 15 milioni.

La misura cautelare giunge all’esito indagini delegate al Centro Operativo Dia di Milano dalla Procura di Reggio Calabria nei confronti dell’intero nucleo familiare dell’uomo. Quest’ultimo è stato ritenuto socialmente pericoloso sulla base di un “curriculum criminale” ultratrentennale, iniziato nel 1988, durante il quale, oltre a riportare numerose condanne per reati associazione per delinquere, ricettazione, rapine e furti anche di auto di lusso, è risultato gravemente indiziato di appartenere a una cosca mafiosa di matrice ‘ndranghetista.

Era già stato indagato nell’ambito di un’operazione antimafia coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, che nel luglio 2016 aveva portato all’arresto di 40 persone. Per motivi di particolare gravità, il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto nei confronti dell’uomo l’applicazione provvisoria dei divieti previsti dal codice antimafia con cui è inibito di ottenere anche licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio. Il sequestro è stato eseguito con la collaborazione dell’organo collaterale svizzero.