IN PARTICOLARE..., NEL DESCRITTO CONTESTO HANNO AGITO GLI ADDETTI DI 5 PATTUGLIE

La Polizia di Stato di Enna, nella notte tra il 15 e 16 ottobre scorso, nell’ambito dei servizi di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, ha predisposto un dispositivo speciale di controllo denominato “Prevenzione delle stragi del Sabato Sera” che ha interessato i Comuni di Barrafranca, Pietraperzia ed Enna. In particolare, la Sezione Polizia Stradale di Enna ed i Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia, hanno impiegato 5 pattuglie unitamente ad una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna con a bordo il Medico della Polizia di Stato. Nella circostanza sono stati controllati complessivamente 42 veicoli e 62 persone.

Dei 4 conducenti sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica, 2 sono risultati neopatentati. Il servizio della Polizia di Stato, ha permesso di arrestare, in tempo, la folle corsa contromano di un neopatentato, con a bordo altri cinque giovani, risultato poi in stato di alterazione psicofisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti ed alcol.

Il dispositivo di controllo ha permesso, inoltre, di accertare complessivamente 8 infrazioni al Codice della Strada; sono state ritirate nr.4 patenti di guida, ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria della sospensione, con la conseguente decurtazione di 72 punti. Costante è l’impegno della Polizia di Stato ad effettuare capillari verifiche e controlli allo scopo di prevenire e reprimere comportamenti di guida pericolosi, in linea con gli obiettivi fissati dal Servizio Polizia Stradale, fortemente impegnato sul fronte della riduzione dell’incidentalità stradale.

Questo scopo può essere raggiunto solo eseguendo controlli mirati e sistematici, quali quelli predisposti dal Ministero dell’Interno denominati “Contrasto alle Stragi del Sabato Sera”, unitamente a campagne di sensibilizzazione nei confronti di una tematica purtroppo sempre attuale, quale è quella delle vittime sulla strada a seguito di incidenti stradali dovuti alla guida sotto l’effetto di alcol e droga.