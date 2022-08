Grande successo ieri sera, nella prestigiosa location del Marina del Nettuno di Messina, per “Una finestra sul mondo” la festa del dialogo tra i popoli attraverso cibo tipico, canti e danze. Alla presenza del sindaco di Messina Federico Basile e di gran parte della Giunta Comunale è andata in scena l’inclusione multietnica attraverso il cibo.

L’iniziativa voluta da Padre Giovanni Amante della Chiesa Ortodossa insieme alla Fondazione Its ed il ristorante guidato dallo chef Pasquale Caliri al fine di sollecitare il dialogo interculturale tra le genti di diverse etnie presenti nel nostro territorio metropolitano. Cooking show con piatti tipici messinesi come lasagne, focaccia, cannoli, ma anche Nalinsnik e Shuba, pietanze ucraini o Pansit Bihon filippini, si sono alternati a danze e canti tipici di terre lontane che hanno impegnato in questo scambio interraziale la comunità filippina, la ortodossa ucraina e l’italiana.

Presenti gli Ambasciatori del Gusto Pasquale Caliri che ha preparato le apprezzatissime lasagne con la ricetta tradizionale, Francesco Arena con la focaccia messinese che lo ha reso famoso in tutta la provincia e Lillo Freni con i cannoli messinesi della tradizione. L’evento è stato egregiamente condotto dal giornalista messinese Emilio Pintaldi.