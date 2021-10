“Grandi soddisfazioni ce l’abbiamo fatta noi cittadini…, a salvare un uomo anziano incastrato in macchina rischiando anche noi a causa della corrente” [Video]

E' QUESTO CHE HA SCRITTO INTORNO ALLE ORE 15:55, SULLA SUA PAGINA DI FACEBOOK IL CANTANTE NEOMELODICO CATANESE ALESSIO OSSINO, PER TESTIMONIARE L'IMPEGNO ODIERNO IN UN MOMENTO NEL QUALE CATANIA VIENE MESSA A DURA PROVA DAL MALTEMPO CARATTERIZZATO DALL'INONDAZIONE DI VARIE ZONE DELLA CITTA'

“Grandi soddisfazioni ce l’abbiamo fatta noi cittadini…, a salvare un uomo anziano incastrato in macchina rischiando anche noi a causa della corrente”. Lo ha scritto intorno alle ore 15:55, sulla sua Pagina di Facebook il cantante neomelodico catanese Alessio Ossino, per testimoniare l’impegno odierno in un momento nel quale Catania è messa dura prova dal maltempo caratterizzato dall’inondazione di varie zone della Città.