Grazie ad una continua attività info-investigativa, gli agenti del commissariato Esquilino sono venuti a conoscenza di un cittadino del Gambia dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, nelle zone di Piazza Vittorio e via Principe Eugenio. In particolare, gli agenti durante un servizio dedicato hanno notato un 39enne dirigersi con fare sospetto in Via Pianciani, dove ha incontrato una persona. Nel momento in cui gli agenti si sono avvicinati per accertare se vi fosse una cessione di sostanza stupefacente, i due hanno tentato di fuggire, ma mentre uno di loro è riuscito ad allontanarsi frettolosamente facendo perdere le tracce, il 39enne è stato fermato e sottoposto a controllo di polizia. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 8,11 grammi di hashish e da referto medico è stato riscontrato che l’uomo aveva ingoiato 8 involucri contenenti 5,30 grammi di eroina. Dopo l’udienza di convalida all’uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma.

In Largo di Santa Vittoria in Matenano, a seguito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sempre gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato una donna di 44 anni. I poliziotti, venuti a conoscenza della presenza di una donna dedita allo spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, nel quartiere Fidene – Nuovo Salario, hanno intercettato l’autovettura utilizzata dalla stessa e, avendo avuto il fondato sospetto che stesse concretizzando una cessione di sostanze stupefacente gli agenti hanno deciso di intervenire e sottoporre la donna a controllo. La perquisizione ha permesso di rinvenire all’interno del sacchetto che la donna aveva tra le mani 125 singoli involucri, per un totale di 134,6 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 40 euro in contanti e 3 fogli manoscritti riportanti cifre riconducibili all’attività di spaccio. Per la donna è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Mentre in zona Appio, gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato, sempre in un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in via Grotta di Gregna, a seguito di mirati servizi di osservazione, hanno tratto in arresto un 37enne romano già conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti, riusciti ad accedere all’interno del suo appartamento, dopo aver atteso l’uscita di un conoscente, mentre era intento a trafficare all’interno di un mobile. Sono state rinvenute varie dosi e bustine, tra cocaina ed eroina, oltre ad un bilancino di precisione, intriso di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio ed un importo di oltre 2 mila Euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine dell’udienza di convalida, il 37enne è stata sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.