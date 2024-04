Grazie al lavoro svolto dai poliziotti in servizio presso l’Ufficio Passaporti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Vitrioli Principe di Piemonte di Reggio Calabria sono riusciti, a compimento del percorso triennale di ampliamento dell’offerta formativa della sezione “English Plus”, ad organizzare un viaggio-studio nel Regno Unito

PER CONSENTIRE CIÒ, L’UFFICIO PASSAPORTI, SENZA INTERROMPERE IL LAVORO ORDINARIO, HA PREDISPOSTO UN SERVIZIO AD HOC PER CONSENTIRGLI DI PRODURRE IN TEMPI RAPIDI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E RICEVERE TUTTI I CONSIGLI NECESSARI SUL COME COMPORTARSI ALL’ESTERO ED A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI NECESSITÀ