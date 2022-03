A SCRIVERLO DOPO LE 09:45 DI OGGI 28 MARZO 2022 SULLA SUA PAGINA FACEBOOK 'FEDERICO BASILE SINDACO DI MESSINA' È STATO IL CANDIDATO SCELTO DA CATENO DE LUCA (DIMESSOSI IL 15 FEBBRAIO SCORSO) PER PARTECIPARE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI MAGGIO O GIUGNO PROSSIMI... IN CONCOMITANZA CON LA PRESENTAZIONE DELL'EX CONSIGLIERE COMUNALE (DI FORZA ITALIA E ALLEANZA NAZIONALE)... GIUSEPPE TRISCHITTA

“Grazie Pippo per le la tua convinta adesione”. Lo ha scritto oggi 28 marzo 2022 dopo le 09:45, sulla sua Pagina Facebook ‘Federico Basile Sindaco di Messina, il candidato scelto da Cateno De Luca (dimessosi dal 15 febbraio scorso) per partecipare alle Elezioni Amministrative di maggio o giugno prossimi… in occasione della presentazione dell’ex consigliere comunale (di Forza Italia e Alleanza Nazionale)… Giuseppe Trischitta.

Basile ha concluso cosi’: “insieme… Andiamo avanti”.