Green pass e il dopo Mattarella a Agorà di oggi 9 settembre 2021, su Rai3

Le divisioni politiche su green pass e obbligo vaccinale, le ipotesi sul successore di Mattarella, licenziamenti e delocalizzazione. Sono questi gli argomenti della puntata del 9 settembre di Agorà e Agorà Extra che e’ iniziato in onda alle 8.00 su Rai3. Come ogni giovedì in esclusiva i sondaggi di Emg Different.

Gli aggiornamenti in diretta con gli esperti e i collegamenti in Italia e dall’estero e nella puntata anche una intervista al Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a pochi giorni dal rientro in aula per la maggioranza degli studenti.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna e Senio Bonini ci sono: “Davide Faraone, presidente del gruppo di Italia Viva al Senato; Andrea Delmastro, Fratelli d’Italia; Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione; Annamaria Parente, presidente della commissione sanità del Senato – Italia Viva; Claudia Fusani, Tiscali.it, Nunzia Penelope, vicedirettrice Diario Del Lavoro; Alessandro Sansoni, agenzia Nova; Anselma Dell’Olio, giornalista; Massimo Andreoni, direttore scientifico Simit; Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza della politica; Fabrizio Masia, sondaggista; Rocco Palombella, segretario generale Uilm”.