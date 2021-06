Ha avuto un malore…, mentre quest’oggi si trovava in spiaggia a Cetraro in Provincia di Cosenza il giudice Massimo Lento da pochi giorni alla guida del Tribunale di Castrovillari. Il magistrato si è accasciato al suolo…, mentre si trovava in località Lampetia.

L’allarme per quanto stava accadendo, è stato dato dai bagnanti (presenti in zona) che hanno avuto modo di assistere alla scena. I sanitari prontamente giunti (nel luogo con una ambulanza ed un’eliambulanza per prestare una prima assistenza) hanno deciso il trasferimento dell’uomo presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza dove è, ora, costantemente monitorato dal personale medico e paramedico.