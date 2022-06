Articolo…, tratto da… www.ilmessaggero.it!

Ha guidato una vita senza patente, eludendo qualsiasi controllo delle forze dell’ordine: la resa dei conti è arrivata il 17 giugno 2022, in via Antoniana a Campodarsego.

Nei guai è finito un uomo di 51 anni di Curtarolo intercettato dalla Polizia locale della Federazione del Camposampierese mentre procedeva su Opel Corsa (intestata alla moglie), con la revisione scaduta. Quando gli agenti gli hanno chiesto di mostrar loro i documenti, l’uomo ha riferito di aver dimenticato il portafogli a casa.

Una scusa che non è servita, visto che da un rapido controllo alla banca dati, la pattuglia ha appreso che il cinquantunenne non aveva mai preso la patente. E’ così scattata una multa per guida senza patente pari a 5.100 euro. La moglie che si trovava nel posto del passeggero a sua volta è stata sanzionata con un verbale di 397 per incauto affidamento del mezzo. L’Opel Corsa, infine, è stata sottoposta a fermo amministrativo.