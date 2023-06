IL GRANDE VILLAGGIO SPORTIVO..., È STATO ALLESTITO NELLA CENTRALE PIAZZA CITTADINA, CON I QUATTRO CAMPI DA GIOCO E LE AREE FUNZIONALI A SVOLGERE AL MEGLIO TUTTE LE ATTIVITÀ, GIÀ DA QUALCHE GIORNO SONO IN CITTÀ DIVERSE COPPIE PER PRATICARE GLI ALLENAMENTI, ALLE QUALI SI SONO AGGIUNTI TRA MERCOLEDI E GIOVEDI TUTTI GLI ALTRI PARTECIPANTI, PER UN TOTALE DI 56 COPPIE IN RAPPRESENTANZA DI BEN 27 NAZIONI E 5 CONTINENTI

Ha preso il via alle 08.30 la tappa messinese del 2023 Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, in programma da oggi fino a domenica 2 luglio a Piazza Duomo, manifestazione realizzata dalla CEV (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World ed affidata a Messina (unica tappa in Sicilia) al promoter locale Team Volley Messina, che la realizzerà di concerto con il Comune di Messina, Mediterranea Eventi, Triptop ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina.

Il grande villaggio sportivo…, è stato allestito nella centrale Piazza cittadina, con i quattro campi da gioco e le aree funzionali a svolgere al meglio tutte le attività, già da qualche giorno sono in città diverse coppie per praticare gli allenamenti, alle quali si sono aggiunti tra mercoledi e giovedi tutti gli altri partecipanti, per un totale di 56 coppie in rappresentanza di ben 27 Nazioni e 5 continenti.

Tra i 28 team femminili beachers provenienti dal Mozambico, Argentina, Australia, Cile, Giappone, Canada ed altri Paesi, oltre alle coppie italiane, tra le quali figura anche il duo Bianchin/Scampoli… le due atlete Azzurre, teste di serie del tabellone femminile, si sono aggiudicate la tappa della scorsa estate a Giardini Naxos e sono fresche di vittoria anche al Future di Lecce (svoltosi dall’8 all’11 giugno scorso).

Nel tabellone maschile in gara anche la coppia Benzi/Bonifazi, testa di serie del proprio raggruppamento e vincitori della tappa leccese (argento nell’edizione di Giardini del 2022, superati in finale dai neozelandesi Fuller/O’Dea S). Oltre a loro anche altre coppie italiane ed atleti provenienti anche da Nuova Zelanda, Egitto, Lituania, Norvegia ed altri Paesi. Le gare, che si potranno seguire dal vivo gratuitamente, sono iniziate il 29 giugno 2023 alle 08.30 e proseguiranno fino a venerdi con le fasi di qualificazione (inizio ultima partita alle ore 18.30).

Nella giornata di sabato 1 luglio spazio ad ottavi e quarti di finale (sempre dalle 08.30 alle 18.30) ed infine domenica 2 luglio si realizzeranno le semifinali (primo match alle 08.30 ed ultima semifinale alle 13.40) e le finali (prima finale 3/4 posto alle 14.30 e finalissime alle 16.40 per le donne ed alle 17.40 per gli uomini). Il programma gare ed i risultati potranno essere consultati direttamente al seguente link: https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour/2023/futures/messina-ita/schedule/!