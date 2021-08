Ha scritto così…, oggi su Facebook il presidente dell’Associazione -L’Eretico- il magistrato messinese Angelo Giorgianni, in vista della manifestazione prevista il 7 Agosto alle 18.00 in piazza del Popolo a Roma

NON CI FACCIAMO DERUBARE DEI NOSTRI SOGNI E DIFENDIAMO IL FUTURO NOSTRO E QUELLO DEI NOSTRI FIGLI: "INSIEME PER LAVORO, SALUTE, LIBERTÀ, VERITÁ E GIUSTIZIA... SI ALLE PIAZZE DEL POPOLO SOVRANO INCLUSIVE E NON IDEOLOGIZZATE"

Non ci facciamo derubare dei nostri sogni e difendiamo il futuro nostro e quello dei nostri figli: “Insieme per lavoro, salute, libertà, verità è giustizia… si alle piazze del Popolo Sovrano inclusive e non ideologizzate”. Ha scritto così…, oggi su Facebook il presidente dell’Associazione -L’Eretico- il magistrato messinese Angelo Giorgianni.

Giorgianni ha aggiunto e concluso: “-L’Eretico- e l’Organizzazione Mondiale per la Vita il 7 Agosto alle 18.00 saranno a Roma in piazza del Popolo per manifestare contro il Green Pass ed in difesa delle libertà Fondamentali”.