Ha tutte le caratteristiche…, per diventare un caso simbolo dell’estate in corso, la vicenda accaduta alle “montagne di sabbia” di Capo Rasocolmo a Messina, dove venerdì mattina gli agenti della Polizia Municipale hanno multato con 3333,00 euro ciascuno due persone che prendevano il sole integralmente nude in una delle spiagge che da decenni è conosciuta ai più come un luogo di ritrovo per gli amanti del naturismo… senza che ciò abbia scombussolato oltremodo i cittadini.

Sulla questione…, oggi interviene con una interrogazione, il componente del Partito Democratico a Palazzo Zanca, Alessandro Russo il quale chiede ai responsabili dell’amministrazione comunale di essere reso edotto sulle modalità di svolgimento del “blitz” presso la suddetta zona di San Saba.

Ecco il suo documento:

il sottoscritto Alessandro Russo, nella propria qualità di Consigliere Comunale in carica per il mandato amministrativo 2018 – 2023, nell’esercizio del proprio potere di controllo e indirizzo;

SI CHIEDE DI CONOSCERE URGENTEMENTE:

Se intendano avviare accertamenti interni al Corpo della Polizia Municipale atti a individuare e sanzionare eventuali profili di responsabilità per agenti, funzionari o dirigenti della Polizia Municipale a vario titolo coinvolti nel c.d. “blitz” eseguito a Capo Rasocolmo per avere comunicato prima del suo svolgimento, un’azione di controllo del territorio e di sanzionamento attraverso i mezzi social; attività che, come tutte le attività di questa natura, devono sempre essere accompagnate da massima riservatezza e assoluto riserbo.

Se intendano accertare eventuali profili di responsabilità per agenti, funzionari, dirigenti della Polizia Municipale a vario titolo coinvolti nel c.d. “blitz” eseguito a Capo Rasocolmo per avere utilizzato in cosa personale (profili social di Facebook) notizie e azioni la cui conoscenza era loro consentita per motivi di ufficio, profilandosi il rischio di potenziale conflitto di interesse e di sfruttamento a fini personali di notizie riservate dell’amministrazione.

Se non ritengano opportuno di avviare la procedura di individuazione nel tratto finale di litorale di Capo Rasocolmo di una porzione di spiaggia stabilmente destinata ai fruitori naturisti, in ragione della sua storicità di utilizzo, della sua ampia distanza da spiagge fruite dai bagnanti e dalla testimoniata mancanza di fatti e atti osceni, di reati di qualsivoglia natura e di circostanze tali da non consentire in detto tratto di litorale di uno spazio destinato al naturismo vigilato.