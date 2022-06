SI TRATTA DI UN UOMO DI MESSINA..., GIÀ GRAVATO DA PRECEDENTI PENALI, PER I REATI DI FURTO AGGRAVATO, DANNEGGIAMENTO E RICETTAZIONE, FERMATO NELLE SCORSE ORE DAGLI AGENTI DELLA LOCALE QUESTURA

Ha violato le prescrizioni impostegli dal regime degli arresti domiciliari a cui è sottoposto ed è stato, pertanto, arrestato nella flagranza del reato di evasione dai poliziotti delle Volanti.

Al personale operante ha dichiarato di essersi allontanato dal proprio domicilio perché autorizzato dall’Autorità Giudiziaria a comparire ad un’udienza in Tribunale ma ha deliberatamente omesso di avere invece ripetutamente avvicinato la ex compagna presso il suo domicilio e sulla pubblica via.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato che l’uomo, gravato da precedenti penali quali furto aggravato, ricettazione, danneggiamento, era stato già raggiunto da un divieto di avvicinamento nei confronti della ex, misura aggravata e sostituita dalla detenzione domiciliare al reiterarsi di condotte perseguibili.