Hanno interessato aree diverse della città i servizi anti-droga predisposti dal Questore di Messina Gabriella Ioppolo nel corso dell’ultima settimana. Volanti e Squadra Mobile, unitamente al Reparto Cinofili di Reggio Calabria e con la collaborazione di una pattuglia della Polizia Municipale, hanno proceduto a perquisizioni e posti di controllo volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In zona Torrente Trapani i Poliziotti, all’interno di un casolare abbandonato, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Con la droga anche un bilancino di precisione.

Nel corso degli stessi servizi anti-droga, sono state sottoposte a controllo numerose persone e autovetture, nonché elevate diverse sanzioni ai sensi del Codice della Strada. 6 le persone trovate in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente per un totale sequestrato di circa 23 grammi tra marijuana e cocaina. Gli assuntori sono stati, pertanto, segnalati alla competente Autorità Amministrativa. Ulteriori 30 grammi di sostanza dello stesso tipo sono invece stati rinvenuti dai Poliziotti delle Volanti a seguito di perquisizione domiciliare effettuata in zona Ganzirri a carico di un ventiduenne messinese. Sequestrati anche denaro contante, verosimile provento di spaccio, e materiale generalmente utilizzato per il confezionamento delle singole dosi.

Il ventiduenne è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sempre nell’ultima settimana i Poliziotti delle Volanti hanno sottoposto a controllo 738 soggetti, nonché identificato e denunciato 10 persone per svariati reati, tra cui furto aggravato, rapina impropria, ricettazione e guida in stato di ebbrezza. Le Volanti hanno inoltre segnalato alla Autorità Amministrativa 5 persone perché trovati in possesso di sostanza stupefacente ed elevato 15 verbali ai sensi del Codice della Strada.