Ho accettato l’invito di Federico Basile Sindaco di Messina, arrivato in forma ufficiale, rivolto a tutti i candidati alle ultime elezioni: “domani, quindi, parteciperò al tavolo di confronto che ha convocato”. Lo ha detto in un Post pubblicato su Facebook, oggi 23 giugno 2022, il candidato della coalizione di centrosinistra, Franco De Domenico, che ha partecipato alle Elezioni di domenica 12 ultima scorsa.

De Domenico ha aggiunto: “una scelta in linea con quella che è stata tutta la nostra campagna elettorale e la nostra proposta e concezione di città…, inclusione, nuove idee e coraggio. Dalla riunione con il sindaco Basile ci aspettiamo che, segnando un punto di discontinuità con il passato, si voglia ad esempio puntare sull’eccellenza e sulla qualità, con l’obiettivo di valorizzare le nostre bellezze e di divulgarle nel mondo, offrendo un sostegno concreto a chi continua a -fare cultura- nel nostro territorio; si voglia progettare uno sviluppo urbano che permetta finalmente a Messina di riconquistare il proprio mare; ci sia una svolta nei rapporti istituzionali, che permetta al Comune di riacquisire credibilità a livello locale e nazionale”.

Così ha concluso De Domenico: “certo l’inizio non promette bene se si intende ri-proporre la Fondazione Messenion ennesima e in questo caso inutile partecipata. Ribadiremo che siamo all’opposizione e vigileremo sui conti e su come verranno spesi i fondi destinati ai progetti per la nostra Messina”.

“#FrancoDeDomenico – #confronto – #inclusione – #idee – #coraggio”.