LO HA DETTO OGGI IN UNA NOTA, IL MINISTRO DELLA SALUTE (DEL GOVERNO GUIDATO DAL PREMIER MARIO DRAGHI) ROBERTO SPERANZA

“Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”. Lo ha scritto in una nota nel pomeriggio odierno, il ministro della Salute (del Governo guidato dal premier Mario Draghi) Roberto Speranza.