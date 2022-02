“Ho conosciuto Maria Chiara Giannetta quando eravamo due ragazzine e per un breve periodo abbiamo condiviso la stessa comitiva del sabato sera”. Lo ha scritto stamane, sulla sua Pagina Facebook, la deputata foggiana di Montecitorio del Gruppo Misto, Rosa Menga.

La Menga ha aggiunto e concluso: “è stato emozionante ritrovarla ieri sera, sul palco dell’Ariston, come co-conduttrice della 4^ serata del Festival di #Sanremo. Il grande pubblico, che già aveva potuto apprezzarne la bravura come attrice in serie televisive di successo, ora ne ha conosciuto anche la simpatia e la dolcezza. Orgoglio foggiano”!