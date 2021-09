“Ho già incontrato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in merito al monte ore dei medici veterinari siciliani, inerente l’articolo 50 della finanziaria”. A dirlo è il deputato regionale all’Ars Pino Galluzzo di Diventerà Bellissima e componente della Commissione Salute.

Ha continuato e concluso Galluzzo: “ho chiesto di avviare subito la contrattazione decentrata per arrivare alle 30 ore per tutti. L’assessore mi ha assicurato la sua piena disponibilità nell’avvio di questo percorso con i rappresentanti dei medici veterinari per risolvere la questione definitivamente, comunicandomi che era già in itinere questa fase di lavoro”.