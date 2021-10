“Ho scalato l’area ex Sanderson di Pistunina” [Video]

“Ho scalato l’area ex Sanderson di Pistunina”! Ha scritto questo, stamane su Facebook, il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha continuato e terminato così: “nonostante la mia età e la mia pancetta ancora mi difendo! Sull’area ex Sanderson la Regione omette l’applicazione di una propria legge… la n. 8 del 2018 che prevede sia il passaggio della proprietà dell’area dall’ESA al Comune di Messina sia l’assegnazione di 25 milioni di euro per la sua bonifica a cui noi possiamo aggiungere 5 milioni di euro del nostro finanziamento di Forestazione Urbana per realizzarne il Parco Avventura dello Stretto! Una inadempienza in totale violazione di norme di tutela ambientale e della pubblica e privata incolumità. Domani mattina notificherò al presidente della Regione una diffida ad adempiere e trascorsi 7 gg segnaleremo alla Procura della Repubblica la violazione delle norme ambientali e della salute pubblica”.