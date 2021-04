«Ho visitato il centro vaccinale istituito presso l’ex ospedale militare di Messina. Il responsabile del presidio, il colonnello Alfonso Zizza, coordina una struttura estremamente efficiente, pienamente operativa e che già nei primi giorni di attività ha inoculato centinaia di dosi ai cittadini messinesi. È il secondo hub vaccinale di questo tipo – dopo quello in Fiera – che viene creato nella città dello Stretto, un nuovo punto di riferimento per il centro urbano e anche per la provincia». Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, che ieri pomeriggio ha effettuato un sopralluogo nel nuovo hub cittadino.

«Ringrazio i militari per l’alto grado di professionalità messa in campo e per la totale dedizione dimostrata nell’affrontare questa delicata situazione. La Sicilia sta proseguendo in modo spedito nella campagna di immunizzazione della popolazione. I numeri sono positivi e sono certa che, una volta messe in sicurezza le categorie più fragili, grazie al prezioso lavoro degli operatori sanitari, dei volontari della Protezione Civile e dei nostri militari, potremo presto tornare alla normalità», conclude.