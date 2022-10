I carabinieri del capoluogo siciliano, nei giorni scorsi, hanno effettuato dei servizi di controllo del territorio orientati al contrasto dei reati collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari delle stazioni di Palermo Piazza Marina e Isola delle Femmine, hanno arrestato marito e moglie nel quartiere Ballarò accusati di detenzione di droga.

Nel corso della perquisizione in casa di Giuseppe Taormina, 30 anni e Fortunata Accetta di 27 anni sotto il letto matrimoniale sono stati trovati 3 chili e mezzo di hashish e 6.650 euro in contanti.

Il ritrovamento della droga è avvenuto in via Nicolò Scicli grazie al fiuto del cane antidroga Ron. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di sede, ha convalidato gli arresti richiesti dal pubblico ministero di turno sedente presso la locale Procura della Repubblica e applicato la custodia cautelare in carcere.