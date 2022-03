I carabinieri del comando provinciale di Catania oggi 10 marzo 2022…, stanno eseguendo un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale locale… nei confronti di dieci persone indagate a vario titolo per estorsione aggravata dal metodo mafioso, spaccio di sostanze stupefacenti e furto.

L’indagine, denominata ‘The gift’, coordinata dalla Dda etnea e condotta da militari dell’Arma dei carabinieri e in particolare della Tenenza di Misterbianco, rivela la Procura, ha fatto luce su “estorsioni a imprenditori locali, compresi i titolari di una autocarrozzeria e di una concessionaria di auto, e anche a diversi privati cittadini”.

Dall’inchiesta sarebbe emerso “un clima di pesante assoggettamento ed omertà, in cui le vittime erano costrette a versare mensilmente somme di denaro per tutelarsi da eventuali danneggiamenti alle proprie attività commerciali o per ottenere, con il metodo del cosiddetto ‘cavallo di ritorno’, la restituzione delle autovetture che erano state loro rubate”.

Il frutto di queste estorsioni, contesta la Dda della Procura di Catania, erano “poi destinate dagli indagati al sostentamento dei sodali detenuti in carcere ma non soltanto. Erano anche una forma di investimento per altre attività maggiormente lucrose. In particolare i soldi venino reinvestiti in altre attività criminali, soprattutto “nell’acquisto e nello spaccio di marjuana e cocaina”.

La mafia locale controllava anche i furti che avvenivano nella zona dando le autorizzazioni o negandole in base alle protezioni di cui godevano privati e attività commerciali zona per zona in base ad un controllo capillare di antica memoria attraverso metodi tipici di Cosa Nostra.

