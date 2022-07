Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

I carabinieri del Nas di Palermo hanno sequestro 16 chili di pesce non tracciato destinato ai passeggeri nel ristorante della nave traghetto della Tirrenia “Vincenzo Florio” che collega Palermo a Napoli. Il sequestro è avvenuto durante una serie di controlli eseguiti sulle navi traghetto in partenza dal porto di Palermo. Nel corso dei controlli è stato anche contestato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo del sistema previsto dall’Hccp.

Tirrenia: Errore commesso dai cuochi”

“Purtroppo è stato solo un mero errore commesso dai cuochi della cucina – dicono dalla Tirrenia –. Il pesce era stato acquistato e imballato dentro cartoni. L’etichetta si trovava sui cartoni che sono stati buttati via senza conservare l’etichetta una volta che il pesce è stato spacchettato e conservato nel congelatore. Un semplice errore costato giustamente il verbale emesso dai carabinieri del Nas: il pesce era perfettamente commestibile e le cucine erano pulite”.

Irregolarità in altra nave

Anche sulla nave traghetto della Antares della Gnv nella tratta Palermo Napoli i militari del Nas hanno trovato irregolarità. E’ stata contestata la mancata registrazione sanitaria di un locale commerciale e le omissioni delle procedure di autocontrollo dell’Haccp. Siamo in attesa di una replica da Gnv. Per i due controlli sono state elevate sanzioni di 2 mila e 500 euro a carico dei rappresentanti legali delle compagnia di navigazione.