I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo hanno multato nove locali nel capoluogo siciliano e in provincia. Sono stati denunciati cinque titolari per le gravi irregolarità trovate nei pub e ristoranti.

Rafforzati i controlli in vista dell’estate

I militari del Nas, in queste ultime settimane, hanno rafforzato i controlli in vista dell’arrivo della stagione estiva e del periodo che si prevede di maggior afflusso nei locali non solo da parte degli stessi siciliani ma anche dei tanti turisti attesi sull’isola. Controlli destinati a garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità del prodotto.

59 ristoranti controllati a maggio

Nel corso del mese di maggio il personale del Nas ha ispezionato 59 ristoranti trovando in 9 esercizi di Palermo e Bagheria nel Palermitano irregolarità documentali e carenze igienico-sanitarie. Le multe ammontano a 15.900 euro. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati 516 chili di alimentari, principalmente prodotti ittici e si è proceduto alla sospensione dell’attività di 2 esercizi.

Le violazioni contestate

Le principali violazioni contestate sono state in relazione a gravi carenze igieniche dei locali o delle modalità di conservazione degli alimenti, mancanza di documentazione attestante l’origine dei prodotti, omissioni nelle procedure di autocontrollo nel rispetto del sistema Hacpp, mancate comunicazioni sull’utilizzo di attrezzature e modifiche ai locali sulle registrazioni sanitarie. In un caso, una dipendente è risultata sprovvista di attestato di formazione per il personale alimentarista.

