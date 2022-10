I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Marsala a conclusione dell’attività investigativa, hanno arrestato un ragazzo di 22 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E’ stato lo stesso presunto pusher che praticamente ha attirato le attenzioni su di sé dei militari dell’Arma. Nella sua abitazione un sospetto vai e vieni di persone, fin troppo eccessivo per non dare nell’occhio.

Clienti di tutte le età

I militari dell’Arma si sono insospettiti dal continuo andirivieni da quell’abitazione a Petrosino. A bussare al campanello persone di ogni età che sostavano solo pochi minuti. I carabinieri hanno proceduto ad eseguire una perquisizione domiciliare dove il 22enne sarebbe stato trovato in possesso di circa 135 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana suddivisa in 92 dosi e di un bilancino di precisione, oltre al materiale per il confezionamento.

Anche una denuncia

Nello stesso contesto operativo, mirato quindi al contrasto dello spaccio di stupefacenti sempre nel territorio di Petrosino, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura un minorenne che sottoposto a perquisizione personale sarebbe stato sorpreso a detenere circa 35 grammi di marijuana suddivisa in dosi, nascosti nella tasca dei pantaloni. La sostanza stupefacente è stata interamente sequestrata mentre il 22enne, a seguito dell’udienza di convalida, è stato rimesso in libertà.