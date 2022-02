I carabinieri della compagnia di Giarre, insieme ai colleghi del reggimento “Sicilia” e del nucleo cinofili di Nicolosi, su delega della Procura distrettuale di Catania… nelle scorse ore hanno effettuato un arresto

A FINIRE IN MANETTE..., E' STATO UN 43ENNE CATANESE CHE GIA' SI TROVAVA IN UNA COMUNITA' TERAPEUTICA

I carabinieri della compagnia di Giarre, insieme ai colleghi del reggimento “Sicilia” e del nucleo cinofili di Nicolosi, su delega della Procura distrettuale di Catania… nelle scorse hanno effettuato un arresto.

A finire in manette…, è stato un 43enne catanese, che già si trovava ai domiciliari in una struttura terapeutica assistita di Zafferana Etnea. Era destinatario di un ordine per la carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura generale in quanto deve ancora scontare la pena definitiva residua fino al 16 marzo del 2023 per una rapina commessa a Catania nel novembre del 2019