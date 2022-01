I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno fermato un uomo di 52 anni, residente a Belmonte Mezzagno, accusato di “detenzione illegale di un arma clandestina e munizionamento”

IL FERMO E' STATO ESEGUITO DAI MILITARI, NEL CONTESTO DELLE INDAGINI COMPIUTE DAGLI STESSI PER FAR LUCE SUL FERIMENTO DI UN PADRE ED UN FIGLIO, AVVENUTO NELLA NOTTE TRA L'8 ED IL 9 GENNAIO 2022 INNANZI LA CASA DEL SOGGETTO TRATTO IN ARRESTO