I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno arrestato due fratelli, entrambi imprenditori agricoli di Vittoria, accusati di detenzione abusiva di armi e munizioni in concorso. Come disposto dall’autorità giudiziaria, D.G. 71 anni, e D.S., 73 anni, sono ai domiciliari e per loro si aprirà un procedimento giudiziario.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto pistole rivoltelle calibro 32 artigianali e 14 cartucce di vario calibro, “minuziosamente occultate nei locali della loro azienda agricola, il cui possesso non è stato giustificato dai fermati” spiegano dalla Compagnia di Vittoria.

Le armi e il munizionamento sono stati sequestrati e custoditi nella caserma dei carabinieri che attenderanno l’esito degli accertamenti balistici per sapere se sono state usate in delitti per cui ci sono le indagini in corso. I controlli sono stati compiuti insieme ai carabinieri dello Squadrone eliportato carabinieri “Sicilia”, “finalizzati al contrasto del traffico di armi clandestine e sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio con particolare attenzione ai furti nelle abitazioni e nelle zone rurali”

Nelle ore scorse, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Noto hanno tratto in arresto un uomo per detenzione illegale di armi e munizioni.

I militari, avevano notato l’uomo trasportare alcuni voluminosi contenitori, dirigersi verso la fitta vegetazione nei pressi dell’abitazione di un familiare e, dopo essersi più volte guardato attorno per verificare che nessuno lo seguisse, con un paio di gesti repentini occultava i contenitori tra la vegetazione.

I carabinieri, una volta raggiunto il nascondiglio, hanno trovato all’interno dei contenitori due pistole modificate; 1855 cartucce, 93 inneschi di varie marche; 736 ogive calibro 22; 86 ogive di vario calibro; 2 bottiglie, originariamente contenenti detersivo, contenenti gr.680,00 lordi di polvere da sparo, 3 molle per armi; 1 serbatoio per pistola e una canna per pistola.