I carabinieri della sezione operativa hanno arrestato a Porto Empedocle un uomo di 40 anni, disoccupato, sorpreso con 6 grammi di cocaina e quasi 80 grammi di hashish. L’arresto è arrivato nel corso dell’ennesimo servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Rocambolesche le modalità del fermo: l’uomo, in compagnia di un coetaneo in via Giulio Cesare, avendo riconosciuto i carabinieri che stavano per controllarlo, si è dato alla fuga a piedi. Inseguito dai militari, il 40enne dopo pochi metri di corsa è inciampato rovinando a terra e lasciando cadere dalle mani un involucro in cellophane risultato contenere successivamente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 6 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare, operata nell’abitazione dell’uomo, ha consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di circa 80 grammi. Sono stati sequestrati anche strumenti ed oggetti ritenuti utili al taglio ed al confezionamento della sostanza, quali un bilancino elettronico di precisione ed un cutter imbrattato di sostanza, utilizzato verosimilmente per tagliare in dosi il fumo.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, al 40enne sono stati dati gli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa che venga fissata l’udienza di convalida. La droga sequestrata sarà sottoposta agli accertamenti tecnici di laboratorio.