I carabinieri della sezione radiomobile del reparto territoriale di Termini Imerese hanno fermato e arrestato, per avere tentato dolosamente di provocare due incendi in contrada Chiarera, un quarantenne di Cerda.

Dava fuoco alla carta

Alcuni cittadini avevano notato un uomo che, percorreva la strada comunale nei pressi del lungomare Cristoforo Colombo, a Termini Imerese e dava fuoco a carta e la lanciava tra gli arbusti, causando l’innesco di due principi d’incendio. Sono arrivate diverse telefonate alla centrale e i militari sono riusciti a bloccare l’uomo proprio mentre cercava di innescare un terzo focolaio. Intanto i vigili del fuoco erano già impegnati a spegnere i due incendi che aveva provocato in precedenza.

Arresto convalidato

L’arresto è stato convalidato e, considerata la pericolosità della condotta e delle potenziali conseguenze, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La catena di fuoco

Il problema degli incendi chiaramente di origine dolosa ai danni della vegetazione sta particolarmente colpendo questa estate la provincia Palermitana. Nei giorni scorsi era stato il sindaco di Montelepre, Giuseppe Terranova, ad aver chiaramente additato i piromani per diversi incendi che colpirono le montagne del paese. Appena qualche giorno fa fui necessario l’intervento dei canadair per riuscire a spegnere tutti i focolai. Dopo il primo raid sicuramente piromane, qualche notte dopo sono tornate ad alzarsi le fiamme nel promontorio monteleprino. Per tutta la notte vigili del fuoco e protezione civile hanno combattuto contro il rogo che ha continuato inesorabilmente ad alimentarsi.

L’azione criminale

Il sindaco Giuseppe Terranova aveva parlato di tre diversi punti fuoco appiccati contemporaneamente. Il primo incendio si era verificato in località Pennata, poi nella zona subito del bivio di Carini e a Calcerame. Le fiamme avevano distrutto sterpaglia, qualche albero e ha sfiorato anche abitazioni e colture di ulivo. Fortunatamente, di concerto con il corpo Forestale si è richiesto l’intervento di 2 elicotteri per domare gli incendi sia in contrada Filiera che a Calcerame.