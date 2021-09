I carabinieri della stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza un pregiudicato catanese di 38 anni in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri, al termine di una breve attività info-investigativa, hanno fatto irruzione nell’abitazione del 38enne di via Amedeo Duca D’Aosta, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati una busta di plastica contenente oltre 100 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato, dopo i necessari accertamenti, ha avuto concessi gli arresti domiciliari.