Col monopattino fuori dal proprio paese di residenza, sorvegliato speciale finisce di nuovo nei guai;

E’ stato ancora una volta arrestati dai carabinieri e questa volta vengono anche inasprite nei suoi confronti le misure cautelari;

Per quattro volte a settimana sarà obbligato a recarsi in caserma;

Nel mirino un noto pregiudicato di Paceco, nel trapanese.

L’ennesimo arresto

I carabinieri della stazione di Paceco hanno arrestato un 42enne residente in paese, accusato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e di dimora nel comune di residenza a cui era sottoposto. I militari dell’Arma, impegnati in un normale servizio perlustrativo, durante un posto di blocco, sottoponevano a controllo il noto pregiudicato pacecoto, alla guida di un velocipede. L’uomo negli ultimi mesi è stato arrestato 3 volte dagli stessi militari per le reiterate violazioni alle misure di prevenzione cui è sottoposto.

Le violazioni

L’uomo anche questa volta avrebbe violato le misure in quanto è stato fermato fuori dal territorio di Paceco, per l’esattezza a Misiliscemi. In questo modo ha violato le prescrizioni imposte dal giudice. A seguito della convalida dell’arresto, oltre alle misure di prevenzione a cui già era sottoposto, al 42enne è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 4 volte a settimana.